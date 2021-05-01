ليبيا الان

منتقدا الدبيبة.. العباني: الناظوري رئيسا للأركان بقانون من مجلس النواب وليس الحداد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد محمد عامر العباني، عن استيائه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لتقديمه “محمد الحداد” كرئيس أركان الجيش الليبي، في حين أن الفريق عبد الرازق الناظوري هو صاحب هذا المنصب، لأن مجلس النواب أصدر قرار تعينه وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2012

وقال العباني في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك:” للتوضيح أكثر حول ما كتبته عن الفريق الناظوري في منشوري بتاريخ 30 إبريل، قد بدأت بالإشارة إلى المغالبة، وتقديم الحدّاد كرئيس أركان، واشرت إلى أن الناظوري هو من عينه مجلس النواب رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة الليبية وفقا للقانون رقم (11) لسنة 2012م وليس مستحيل على المجلس أن يغيّره إذا ما شاء،”.

وانتقد العباني، رئيس الحكومة الوطنية قائلا :”عيب على الدبيبة” – على حد وصفه- اللجوء إلى المغالبة، على حد بتقديم الحدّاد، فالمنصب لا يحتمل أكثر من شخصية، وهذه الشخصية هو الفريق عبدالرازق الناظوري، وعلى مجلس النواب لجم هكذا تصرفات هوجاء تسيء إلى قواتنا المسلحة الليبية”.

باني، عن استيائه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لتقديمه “محمد الحداد” كرئيس أركان الجيش الليبي، في حين أن الفريق عبد الرازق الناظوري هو صاحب هذا المنصب، لأن مجلس النواب أصدر قرار تعينه وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2012 وقال العباني في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك:” للتوضيح أكثر حول ما كتبته عن الفريق الناظوري في منشوري بتاريخ 30 إبريل، قد بدأت بالإشارة إلى المغالبة، وتقديم الحدّاد كرئيس أركان، واشرت إلى أن الناظوري هو من عينه مجلس النواب رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة الليبية وفقا للقانون رقم (11) لسنة 2012م وليس مستحيل على المجلس أن يغيّره إذا ما شاء،”. وانتقد العباني، رئيس الحكومة الوطنية قائلا :”عيب على الدبيبة” – على حد وصفه- اللجوء إلى المغالبة، على حد بتقديم الحدّاد، فالمنصب لا يحتمل أكثر من شخصية، وهذه الشخصية هو الفريق عبدالرازق الناظوري، وعلى مجلس النواب لجم هكذا تصرفات هوجاء تسيء إلى قواتنا المسلحة الليبية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • على مجلس النواب استجواب الدبدوبة ومحاسبته فالمجلس الرئاسى هو المسئول عن الامور العسكرية وتعيين المناصب بها بما لايتعارض مع قرارات مجلس النواب ولان الدبدوبة التركى غبى جدا وكان بامكانه حل هذه المشكلة بسهولة اذا تم اسناد منصب وزير الدفاع بالتشاور مع المجلس الرئاسى لنائب رئيس الوزراء عن برقة القطرانى بما له من علاقة طيبة مع الجيش الوطنى ويصبح الحداد نائب وزير الدفاع ويصبح من حقه حضور اجتماع مجلس الوزراء فى طرابلس اما فى بنغتزى فيحض القطرانى وبالتالى يضمن تواصل جيد مع جميع الاطراف العسكرية ام ان يصبح الدبدوبة وزير دفاع معادى للجيش فهو اصبح فى عزلة تتشبه عزلة اردوغان عمن حوله !!!

    رد