أرسلت النقابة العامة للمصارف، خطابا لكل من مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة، لتزكية تكليف فرحات عمر بن قدارة لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي- المحافظ الأسبق قبيل 2011- وذلك بدلا من المحافظ الحالي الصديق الكبير.

وذكر الخطاب الذي تحصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” نثمن عاليا حرصكم وجهودكم في إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة واختيار العناصر الوطنية ذات الخبرة والكفاءة لشغل المناصب السيادية، وعملا بالإعلان الدستوري رقم 23 بشأن عمل النقابات ولأهمية المصرف المركزي ومن يتولي إدارته في حلحلة المختنقات التي ارهقت الليبيين ووضع الحلول الجذرية لهاوالشروع الفوري في رسم سياسة نقدية للبلاد لتحقيق الاستقرار في السوق المحلي وحرصا من التقابة العامة للمصارف علي القطاع المصرفي وتحديدا المصرف المركزي ومن يتولاه فإننا ندعم تكليف الدكتور فرحات عمر بن قدارة لتولي مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وتابع الخطاب:” فهو أبرز الكفاءات المصرفية المترشحة وله الخبرة الكافية طيلة أحد عشر عاقا في المصرف المركزي وكان له الدور الكبير في تطوير المنظومة المصرفية وانتعاش الاقتصاد وحماية الأرصدة الليبية في الداخل والخارج من النهب والسرقة وهو الوحيد القادر علي المصرف المركزي لما يتمتع به من علاقات جيدة وحياده خلال ما مرت به البلاد وكان داعيا للإصلاح ونبذ الانقسام ولدينا الثقة في أنه سينجح في استعادة قيمة الدينار والحل الجذري لمشكلة السيولة ورفع كفاءة القطاع المصرفي وتوظيف علاقته الدولية لصالح الليبيين ونحن علي ثقة في حرصكم وانحيازكم للوطن بعيدًا عن أية مآرب مشبوهة”.