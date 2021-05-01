إنقاذ 334 مهاجرا أفريقيا شمال غرب طرابلس

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، الجمعة، من إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن أربعة زوارق مطاطية شمال غرب طرابلس، على ما أعلن، السبت، الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.
وقال الناطق عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «فزان» تحرك إلى مكان الحادث بناء على نداء استغاثة، مشيرا إلى تجهيز الزورق بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.
– إنقاذ 108 مهاجرين قبالة ساحل الزاوية
وأشار إلى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا متابعة جهاز مكافحة الهجرة رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.
والأربعاء، أنقذ جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ 108 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زورق مطاطي قبالة ساحل الزاوية، متجه إلى الشواطئ الأوروبية.
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