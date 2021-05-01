تحركات للسيطرة على تسرب “المازوت” في كورنيش طبرق

اطلع مدير إدارة الصحة والسلامة في المؤسسة الوطنية للنفط خالد أبو خطوة، على الأضرار التي لحقت بكورنيش مدينة طبرق عقب تسرب مادة “المازوت” من خزانات محطة الكهرباء البخارية في المدينة.

وبحسب ما أعلنت عنه مؤسسة النفط فإن بوخطوة سيقود عددا من الاجتماعات للوقوف على تفاصيل الحادثة والبدء في مشاورات مع الشركات المحلية النفطية للحد من التسرب والسيطرة عليه ودراسة تداعياته على الجانب البيئي في منطقة الكورنيش.

وكان رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله قد قام بزيارة المنطقة الحرة في مدينة مصراتة البحرية للاطلاع على حادثة اصطدام ناقلة النفط “أرينا” أثناء قيامها بالمناورة تمهيدا لرسوها على الرصيف النفطي.

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