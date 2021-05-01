مصدر دبلوماسي: محمد ثروت سليم قائماً بأعمال السفير المصري بطرابلس

نقلت قناة الشرق السعودية عن مصدر دبلوماسي مصري رفيع، السبت، تأكيده أن القاهرة اختارت نائب مساعد وزير الخارجية محمد ثروت سليم، قائماً بأعمال سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، مشيراً إلى نيةٍ لدى القاهرة لتعيين قنصل في بنغازي بعد عيد الفطر.

وأضاف المصدر، للقناة السعودية، أنه من المنتظر أن يصل القائم بأعمال السفارة، مساء السبت، على رأس وفد دبلوماسي، ليبدأ مباشرة مهام عمله من السفارة المصرية المغلقة منذ سبع سنوات، تمهيداً لاستئناف العمل رسمياً من السفارة خلال شهر.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه سيتم إبلاغ السلطات الليبية بهذا الاختيار، خلال اللقاءات مع عدد من المسؤولين في طرابلس.

وشغل محمد ثروت سليم منصب القائم بأعمال السفارة المصرية في العاصمة السورية دمشق، قبيل عودته إلى القاهرة، وتعيينه نائب مساعد وزير الخارجية المصري.

وكان وفد دبلوماسي من وزارة الخارجية المصرية قد زار طرابلس السبت، لإبلاغ الحكومة الليبية بتعيين قائم بالأعمال، وبحث إعادة افتتاح السفارة، بعد أيام من زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأراضي الليبية، واتفاقه على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي مارس الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشدد السيسي آنذاك على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وإنجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس المصري ثبات موقف بلاده لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.