المشري يروّج للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات

أطلع المبعوث الأممي “يان كوبيش”، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على نتائج حراكه على المستويين الليبي والخارجي.

ووضع كوبيش، المشري، خلال لقاء في طرابلس، بأجواء إحاطته للجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن والمخاوف من انعكاسات الأوضاع في الدول المجاورة على الأمن في ليبيا، وتزايد أنشطة الجماعات المسلحة جراء الوضع الأمني في دول الجوار، خصوصا في الجنوب .

وأكد المشري أن وجود المرتزقة التابعين للطرف الآخر هو السبب الرئيسي المعرقل لفتح الطريق الساحلي، وقال إن الحل هو في الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وأكد إمكان إجراء الاستفتاء في فترة قريبة، ودعا المشري رئيس المفوضية وأعضاءها إلى تجنب الحديث في السياسة، لأنهم جهات محايدة، حسب وصفه.

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