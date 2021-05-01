إنقاذ 172 مهاجرا أفريقيا شمال الزاوية

تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، اليوم السبت، من إنقاذ 172 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي شمال الزاوية، على ما أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية.

وقال الناطق عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن الزورق «فزان» تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

– إنقاذ 334 مهاجرا أفريقياً شمال غرب طرابلس

وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعا إلي مركز إيواء عين زارة، حسب الناطق، الذي أشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

وفي وقت سابق اليوم، تمكن عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، الجمعة، من إنقاذ 334 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الأفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن أربعة زوارق مطاطية شمال غرب طرابلس.

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