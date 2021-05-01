المشير حفتر يستقبل كوبيش بحضور «الكوني»

استقبل القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم السبت، في مكتبه بمقر القيادة العامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، على ما أفاد مكتب إعلام القيادة العامة.

والتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة، المشير خليفة حفتر في مكتبه بمدينة القبة، بحضور النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني. وقال الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق إن اللقاء تناول آخر التطورات والمستجدات في البلاد.

وأمس الجمعة، التقى كوبيش في طرابلس، رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري، حيث أكدا «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وإعادة فتح الطريق الساحلي؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين»، وفق بيان صادر عن المجلس.