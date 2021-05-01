الدبيبة يشارك مهندسي وعمال مشروع محطة غرب طرابلس وجبة الإفطار

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» اليوم السبت، بزيارة مشروع محطة غرب طرابلس، رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء «وئام العبدلي»، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة»، حيث شارك الرئيس، مهندسي وعمال المشروع وجبة الإفطار، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

واطلِع الدبيبة، من قبل مهندسي المشروع، على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيًا (670) ميغاوات إلى الشبكة العامة.

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