اللجنة القانونية تتفق على تأجيل الاستفتاء إلى بعد الانتخابات

أعلنت عضو لجنة الحوار السياسي زهراء لنقي، انتهاء اللجنة القانونية المنبثقة من لجنة الحوار، من وضع الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأشارت زهرة لنقي إلى أن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو اقتراح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية، وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية “الرئيس ورئيس الوزراء”.

وأكدت زهرة لنقي أن الاقتراح سيعرض على ملتقى الحوار السياسي في جلسته المقبلة، التي سيدعو إليها المبعوث الأممي بعد أسبوع، مشيرة إلى أن أمام اللجنة شهرين لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات وعلى مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة.

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