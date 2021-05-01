بحث آليات نقل الوقود وتأمين إمداداته للجنوب

اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مساء اليوم السبت، مع الفريق أول ركن رئيس الأركان العامة محمد الحداد، ومدير عام الدعم المركزي عميد محمد فتح الله، ومدير اللجنة الإدارية لشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة.

وناقش الاجتماع تنظيم آلية نقل الوقود من مستودعات مدينة مصراتة إلى محطات الجنوب ومستودع سبها وكافة مناطق الجنوب ،كم تطرق الإجتماع إلى تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين الشحنات ومراقبة محطات الوقود وضبط آلية التوزيع في مستودع سبها.

كما تم التأكيد على فرض عقوبات مشددة ضد المحطات التي لا تلتزم ببيع الوقود للمواطنين بشكل مباشر.

من جهتها أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن إمدادات الوقود باتجاه الجنوب ستنتظم من الأسبوع القادم.

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