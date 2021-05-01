الصحة السودانية تكشف تفاصيل الرحلة القادمة من ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وزارة الصحة السودانية، تفاصيل “رحلة الأزمة”، مؤكدة أن ركابا على متن طائرة قادمة من ليبيا، هاجموا منشآت وكوادر مطار الخرطوم.

وزارة الصحة، قالت، في بيان لها اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24، إن نحو 40 راكبا من بين 258 جاءوا على متن رحلة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، أمس الجمعة، لم يستوفوا الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد .

وأوضحت أنه لدى تسلمهم جوازات الركاب الأربعين لحصرهم، وإكمال إجراءات الحجر الصحي وإعادة الفحص لهم، هاجموا كوادر الحجر، وسحب 14 منهم جوازاتهم عنوة، فيما حاول أفراد سلطات الجوازات إيقافهم، لكنهم تسربوا مع ركاب الرحلة التالية، وخرجوا من المطار.

وأشارت إلى أن 26 راكبًا كسروا زجاج الأبواب والنوافذ، واعتدوا بالضرب على الكوادر داخل المكتب، وخلال إجراء الاتصال بفندق الحجر الصحي، تسرب نصفهم، ليصل إلى الفندق 13 راكبا فقط، أعيد فحصهم، كما تم التحفظ على جوازات بقية الركاب.

وبحسب بيان وزارة الصحة السودانية، فإن إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم شرعت في اتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية وفتح بلاغات جنائية وتقديم الجناة ومخالفي الضوابط الصحية للعدالة.

وأهابت وزارة الصحة بجميع القادمين إلى الأراضي السودانية الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا ومنها إجراء فحص بي سي آر، قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرة بلدانهم، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تعزز سلامة العاملين أثناء قيامهم بعملهم.

وحذرت وزارة الصحة السودانية من أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية مع أي من شركات الطيران أو أي جهة لا تلتزم بالإجراءات والاشتراطات الصحية، ما يشكل خطورة على الأوضاع الصحية بالبلاد.