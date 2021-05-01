دومة: اللجنة القانونية لم تنته من أعمالها بعد ولا تزال هناك بعض النقاط العالقة

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن اللجنة القانونية لم تنته من أعمالها بعد، وإن بعض النقاط ما زالت عالقة، مضيفا أن القاعدة الدستورية الخاصة بالاستفتاء على الدستور تم تأجيلها بطريقة غير واضحة، ومؤكدا أن سبب استمرار المراحل الانتقالية هو تأخر في الانتقال من الفوضى إلى الدولة، وفقا لتدوينة لدومة على حسابه بفيسبوك.
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قناة ليبيا
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