ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 May, 2021

اجتمع صباح السبت علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية عبر تقنية زووم مع أطباء وخبراء ومتخصصين ببرامج العلاج بالخارج.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة وآلية العمل التي تنظم هذا المجال، وكيفية وضع خطوط واضحة لإحالة الحالات المعقدة للعلاج بالخارج والتي تحتاج في علاجها مراكز متقدمة.

هذا وأكد الوزير على انه يمكن الإستفادة من المراكز المتقدمة عبر التواصل المباشر بين نظرائهم بالبلد، للإستفادة وأخذ المشورة.

كما شدد وزير الصحة على وجوب وضع آلية لمتابعة المريض بالدولة التي يتلقى فيها العلاج، فلا يمكن ان يُرسل مواطنينا للعلاج بالخارج دون متابعتهم من المختصين للإطلاع على مدى استجابة المريض للعلاج ونتائجه، وكذلك المتابعة والمراقبة لمعرفة هل قُدمت له الخدمات بالجودة المطلوبة أم لا.

وفي الختام أكد عليa الزناتي أن الهدف هو توطين العلاج بالداخل ونقل الخبرات للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وسنستمر في هذا الهدف إلى أن يتحقق النجاح، مع العمل بالتوازي على تنظيم وتقنين العلاج بالخارج.