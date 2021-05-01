خلل فني.. مجلس حكماء وأعيان الخمس ينفي تعرض أبراج الطاقة لإطلاق النار

نفى مجلس حكماء وأعيان الخمس، اليوم السبت، تعرض أبراج الطاقة بالمدينة إلى عملية إطلاق نار، مرجعة الأمر إلى خلل فني لعدم القيام بعمليات التنظيف الدورية.

وقال المجلس، في بيان له، إن صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا حول انقطاع التيار الكهربائي وخروج وحدات التوليد من محطة الخكس عن العمل بسبب تعرض أبراج نقل الطاقة لعملية إطلاق نار في منطقة لبدة، ما تسبب في إحداث لغط وفوضى حول الأمر.

وأضاف البيان أنه تبين الحقيقة من شهود العيان والمؤسسات الأمنية المعنية بما فيها الحماية المدنية، ما تأكد عدم تعرض أبراج نقل الطاقة لاي عمليات إطلاق نار، وأن الأمر لا يتعدى كونه شائعات غير صحيحة.

وأوضح مجلس حكماء وأعيان الخمس أن السبب الحقيقي لانقطاع التيار الكهربائي هو مشكلة فنية سببها هو عدم القيام بعمليات النظافة الدورية التي تتم لعوازل التعليق الموجودة في الأبراج.