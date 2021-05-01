وزير القوى العاملة المصري: حقوق وامتيازات كثيرة للعمالة المصرية الوافدة مستقبلا إلى ليبيا

ليبيا – كشف وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان عن تشكيل لجنة فنية لربط مراكز المعلومات الإلكترونية بمصر وليبيا لتنظيم عودة العمالة المصرية للأخيرة.

سعفان أوضح في تصريحات صحفية أدلى بها لصحيفة الأهرام طالعتها صحيفة المرصد إن تفعيل هذه المراكز سيكون قريبا مبينا إن إن مذكرة التفاهم التي وقعت مع ليبيا نصّت على أن يتحمل صاحب العمل الذي يستقدم عمالا مصاريف سفرهم وعودتهم.

وأضاف سعفان إن العمال الذين سيذهبون للعمل في ليبيا وفقا للمذكرة يتمتعون بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي سيعملون بها مضيفا بالقول:” المزايا تشمل الأجور وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات بأجر والتأمينات الاجتماعية “الضمان الاجتماعي” والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

وأوضح سعفات إن العمال الذين يعملون في البلدين ويتنقلون بينهما لهم حق التقدم بطلب اصطحاب أسرهم أو التحاقهم بهم عن طريق السلطات المختصة في الدولتين فضلا عن أحقيتهم في تحويل جزء من أجورهم إلى الدولة التي ينتمون إليها وفقا للتشريعات الوطنية لكل دولة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية