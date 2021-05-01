الدبيبة يتناول الإفطار مع عمال مشروع محطة غرب طرابلس

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجبة الإفطار اليوم السبت مع عمال مشروع محطة غرب طرابلس.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بياز طالعته “الساعة 24″، إن الدبيبة قام بزيارة مشروع محطة غرب طرابلس، رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، حيث شارك مهندسي وعمال المشروع وجبة الإفطار بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وأطلع مهندسو المشروع الدبيبة خلال الزيارة على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيًا (670) ميغاوات إلى الشبكة العامة.