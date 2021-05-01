لتهريبه سبائك .. قوات الأمن تلقي القبض على نجل شقيقة المليشياوي “كاره”

أخبار ليبيا 24 – أمن

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل شقيقة المليشياوي المدعو “عبد الرؤوف كاره” خلال عملية تهريبه سبائك ذهبية عبر معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وأكدت مصادر أمنية وبعض الصحف المحلية، أن “محمد بالنور” ابن شقيقة المليشياوي “كاره” حاول تهريب سبائك ذهب وعملات أجنبية من منفذ راس جدير، وتم إلقاء القبض عليه أثناء عملية التهريب.

وقالت مديرية أمن زواره، إنها سلمت لمصرف ليبيا المركزي العملات الأجنبية، وسبائك الذهب التي تم ضبطها في رأس جدير خلال محاولة ابن شقيقة “كارة”، آمر جهاز الردع، تهريبها لتونس.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنها سلمت المضبوطات المكونة من العملات الأجنبية، وعدد من سبائك الذهب، إلى اللجنة المشكلة من وكيل النيابة بمكتب النائب العام.

وتابعت أن الجاني “بالنور” حاول تهريب مبلغ يقدر بـ2 مليون يورو، وبعض الكيلوجرامات من سبائك الذهب الخالص.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن زوارة اختطاف مدير مديرية أمن زوارة العميد “عماد الدين عبزة” فجر السادس من أبريل الجاري، لتعلن مليشيا الردع، التي يقودها “عبدالرؤوف كاره”، أنها ألقت القبض على العميد “عبزة” بناء على شكوى من مواطن ليبي.