ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

01 May, 2021

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، إن اجتماع اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة جاء لاتخاذ التدابير اللازمة حيال من يعرقل عمل اللجنة ومقررات اجتماع جنيف.

و قال المحجوب في تصريحات صحفية ،إنه تم خلال الاجتماع تشكيل قيادة القوة المشتركة، واصفا ذلك بالخطوة المهمة جدا للبدء في عملها، ودمجها لتقوم بالإجراءات المتعلقة بتنفيذ وقف إطلاق النار والتمركزات أثناء فتح الطريق الساحلي.

أما فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، فأكد المحجوب أنه لا يمكن أن تتوحد المؤسسة في ظل وجود مرتزقة وقوات أجنبية ومجموعات مسلحة.