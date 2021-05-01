مصباح دومة: اللجنة القانونية لم تنته من أعمالها بعد

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة، إن اللجنة القانونية لم تنته من أعمالها بعد.

وأضاف دومة في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، إن بعض النقاط ما زالت عالقة، لافتا إلى أن القاعدة الدستورية الخاصة بالاستفتاء على الدستور تم تأجيلها بطريقة غير واضحة.

وأكد النائب أن سبب استمرار المراحل الانتقالية هو تأخر في الانتقال من الفوضى إلى الدولة.

وكانت الزهراء لنقي عضو لجنة الحوار السياسي، قد أعلنت أنه تم الأمس الانتهاء من الصياغة النهائية للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية (الرئاسية والبرلمانية) في 24 ديسمبر من قبل اللجنة القانونية.

وأضافت في إيجاز صحفي، أن ما تم التوافق عليه وإنجازه هو مقترح لتعديل الإعلان الدستوري قائم على تأجيل الاستفتاء إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة وقاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (الرئيس ورئيس الوزراء)، كما ذكرت في السابق تم إحالة مسألة انتخاب الرئيس لملتقى الحوار السياسي، مقترح القاعدة الدستورية بها تصوران (للانتخاب المباشر وغير المباشر للرئيس)، سوف يتم عرض المقترح على ملتقى الحوار السياسي في جلسته القادمة التي سيدعو إليها المبعوث في الأسبوع القادم.

وتابعت، ليس واضحا حتى الآن كيفية الموافقة على القاعدة من قبل الملتقى بأي آلية وبأي نصاب، أين كان لا زلت أطالب بأن تكون الجلسة القادمة منقولة مباشرة على الهواء، وأمامنا شهران مايو ويونيو لإنجاز التشريعات اللازمة للانتخابات (قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية وقانون توزيع الدوائر الانتخابية وقانون الأحزاب).

واستطردت، “وعلى مجلس النواب القيام بواجبه الوطني في إقرار القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة، وعلى المجتمع المدني والشارع اليقظة والتوعية وعدم التفريط في حقهم في المشاركة الفاعلة في تجديد الشرعية السياسية، الكلمة الفصل هي للأمة الليبية”.