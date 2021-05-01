«أبوجناح»: عقوبات مشددة ضد المحطات غير الملتزمة ببيع الوقود بالجنوب

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح، مساء اليوم السبت، اجتماعا مع الفريق أول محمد الحداد، المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج رئيساً للأركان العامة، ومدير عام الدعم المركزي في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية محمد فتح الله، ومدير اللجنة الإدارية لشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة.

وحسب بيان عن الحكومة، فقد ناقش الاجتماع الإتفاق تنظيم آلية نقل الوقود من مستودعات مدينة مصراتة إلى محطات الجنوب ومستودع سبها وكافة مناطق الجنوب.

وتطرق الاجتماع إلى تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين الشحنات ومراقبة محطات الوقود وضبط آلية التوزيع في مستودع سبها.

وأقر اللقاء التأكيد على فرض عقوبات مشددة ضد المحطات التي لا تلتزم ببيع الوقود للمواطنين بشكل مباشر. من جهتها أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن إمدادات الوقود باتجاه الجنوب ستنتظم من الأسبوع القادم.