انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في بلدية غات

انطلقت صباح اليوم في بلدية غات، حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف الحملة في الوقت الحالي الفئات الأكثر عرضة للإصابة، كالأطباء والعاملين في مراكز العزل، إضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.