ليبيا الان

انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في بلدية غات

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انطلقت صباح اليوم في بلدية غات، حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كورونا المستجد.
وتستهدف الحملة في الوقت الحالي الفئات الأكثر عرضة للإصابة، كالأطباء والعاملين في مراكز العزل، إضافة إلى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك