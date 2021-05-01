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استعدادات لإطلاق حملة توعوية حول لقاح كورونا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الصحة علي الزناتي الاستعدادات النهائية لانطلاق الحملة الوطنية للتوعية بأهمية التطعيم، ضد فيروس كورونا تحت شعار “بيدنا نحميهم”.

وتأتي الحملة بمبادرة من رئيس الحكومة ووزارة الصحة، وبمشاركة كل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجهاز الإسعاف وجمعية الهلال الأحمر الليبي والحركة العامة للكشافة والمرشدات.

وكان المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، ناقش مع الأمين العام للهلال الأحمر، أوجه التعاون لمواجهة فيروس كورونا وطرق مساعدة المركز في الحملة الوطنية للتلقيح .

وبحث الاجتماع ضرورة تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين، مشيرا إلى إمكان توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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