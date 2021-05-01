حملة توعية حول تطعيم «كورونا» في غدامس

وصل الفريق الطبي التابع لمكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، إلى مدينة غدامس في إطار زياراته ضمن حملة التوعية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد».

وشهد المعهد العالي للمهن الشاملة بمدينة غدامس إلقاء بعض المحاضرات التوعوية والتثقيفية حول التطعيم ضد فيروس «كورونا» خُصصت للأجهزة الأمنية والخدمية بالمدينة، حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

– انطلاق حملة التطعيم ضد «كورونا» في غدامس

ويشرف على الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف». وفي إطار الحملة، أجرى الفريق الطبي التابع لمكتب طوارئ صحة المجتمع سلسلة زيارات لمناطق ومدن غرب البلاد تم خلالها تفقد مراكز التطعيم وإقامة ورش عمل للعاملين في المؤسسات والمرافق الخدمية العاملة داخل المدن للتعريف بأهمية التطعيم.

وانطلقت الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد» في غدامس، الثلاثاء الماضي، مستهدفة الفئة العمرية من سن 70 عاما وأكثر.

وخلال إحاطة حول سير عمل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بعد مرور 13 يوما على إطلاقها، قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، الخميس، إن الحملة تسير بشكل «مرض»، لافتا إلى تطعيم نحو 70 ألف شخص.

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