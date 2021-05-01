مصدر عسكريرفيع يؤكد  الإفراج عن 193 سجين من قرنادة غدًا الأحد

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت إدارة التوجيه المعنوي التابعة لقوات الجيش في الجبل الأخضر محاضرة توعوية داخل سجن قرنادة استهدفت المفرج عنهم بحكم من القضاء العسكري بعنوان “الوسطية والاندماج المجتمعي” .

افتتح المحاضرة معاون مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد عبدالله الساعدي بكلمة أشاد فيها بمجهودات القضاء العسكري وأكد على توجيهات القائد العام في اقامة هذه المحاضرات والاهتمام بتنفيذ الاحكام بأقصى سرعة .

ومن جهته، ألقى مدير فرع الإذاعة والتلفزيون بالجبل الأخضر وعضو هيئة التدريس بجامعة السيد محمد بن على السنوسي الإسلامية الدكتور وليد موسى إبراهيم محاضرة عن آلية اندماج المفرج عنهم في المجتمع و انطلاقهم في حياتهم الطبيعية .

وأكد مصدر عسكري رفيع من شعبة إعلام إدارة التوجيه المعنوي الجبل الأخضر أنه سوف يتم غدًا الأحد الساعة العاشرة صباحا الإفراج على عدد 193 سجين من قرنادة .

وحضر المحاضرة كلاً من معاون مدير ادارة التوجيه المعنوي عميد عبدالله الساعدي، وآمر إدارة التوجيه المعنوي الجبل الأخضر عقيد أحمد أبو غزالة ، وآمر سجن قرنادة، ومدير فرع الإذاعة والتلفزيون بالجبل الأخضر الدكتور وليد موسى إبراهيم، وعضو هيئة التدريس بجامعة السيد محمد بن على السنوسي الإسلامية .