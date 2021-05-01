الكوني عقب لقائه بحفتر: يأتي استكمالا لمساعي توحيد المؤسسة العسكرية

أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني أن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين.

وأشار الكوني في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، إلى لقائه بالمشير خليفة حفتر، قائلا إنه يأتي “استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس، وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة”.

واستقبل القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، السبت، في مكتبه بمقر القيادة العامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بحسب ما أفاد مكتب إعلام القيادة العامة.