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مدير الصحة بمؤسسة النفط يصل طبرق للوقوف على تلوث كورنيش المدينة بالمازوت

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مدير إدارة الصحة والسلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، السبت، أنه وصل إلى مدينة طبرق للوقوف على حادث تسرب مادة المازوت من خزانات محطة الكهرباء البخارية وتسببها في تلوث كورنيش المدينة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات مع الجهات المختصة لبحث إمكانية تقديم المؤسسة وشركاتها المساعدة للسيطرة على التسرب والحد من التلوث المصاحب له.

بدورها، أعلنت بلدية طبرق عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، بحث تلوث كورنيش المدينة مع مسؤولي مؤسسة النفط، مؤكدة «استجابة» المؤسسة لنداء عميد البلدية بخصوص تلوث الكورنيش.

والجمعة، أعلنت البلدية حدوث تلوث نفطي في كورنيش طبرق، لافتة إلى مطالبة عميدها المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المياه بالتحقيق في الواقعة.

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مؤسسة النفط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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