الدبيبة يطلع على سير العمل في محطة كهرباء غرب طرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، السبت، بزيارة مشروع محطة غرب طرابلس، رفقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، حيث شارك الدبيبة مهندسي وعمال المشروع وجبة الإفطار، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

واطلع رئيس الحكومة، من مهندسي المشروع، على المراحل التي تمر بها الأعمال الإنشائية والمدنية والجدول الزمني لإتمام العمل بالمحطة، والتي ستضيف عبر وحداتها الأربع تدريجيًا (670) ميغاوات إلى الشبكة العامة.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تجدد أزمة الكهرباء التي لازمت الليبيين طيلة السنوات الماضية، حيث لم تنجح أي حكومة ليبية سابقة في العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، بالرغم من الاجتماعات والتصريحات حول الوعود لإنهاء أزمة أرهقت الليبيين وهُم يرون أن الحكومات لم تفعل ما يلزم تجاه مهامها في توفير أبسط الخدمات.

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