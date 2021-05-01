المنفي والكوني يؤكدان دعم مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وموسى الكوني عضو المجلس الرئاسي أمس السبت بوفد من مفوضية طبرق للكشافة والمرشدات.

ورحب المنفي والكوني بحركة كشافة ومرشدات طبرق لزيارتهم، مؤكدين لهم دعم هذه الحركة الكشفية العالمية.

وفي سياق آخر قام رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وعضو المجلس موسى الكوني بجولة مساء السبت بمدينة طبرق.

ورحب أهالي المدينة بالمنفي والكوني، لزيارتهما مدينة طبرق دار السلام، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معهما.

وكان القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة أبوالقاسم حفتر، استقبل أمس السبت، في مكتبه بمقر القيادة العامة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بحسب ما أفاد مكتب إعلام القيادة العامة.

وأشار الكوني في تغريدة على “تويتر” رصدتها “الساعة 24″، إلى لقائه بالمشير خليفة حفتر، قائلا إنه يأتي “استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس، وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة”.

وأكد عضو المجلس الرئاسي أن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين.