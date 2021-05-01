الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» ووزير المالية «خالد عبدالله» ووزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» مع عميد بلدية أبوسليم «عبدالرحمن الحامدي»، وعميد بلدية حي الاندلس «محمد الفطيسي» اجتماعاً لمتابعة حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.
وناقش رئيس الحكومة مع المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.
وأكد الدبيبة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.
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