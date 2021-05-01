الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» ووزير المالية «خالد عبدالله» ووزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» مع عميد بلدية أبوسليم «عبدالرحمن الحامدي»، وعميد بلدية حي الاندلس «محمد الفطيسي» اجتماعاً لمتابعة حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.

وناقش رئيس الحكومة مع المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.

وأكد الدبيبة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.

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