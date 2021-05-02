ليبيا الان

الجحاوي من بوقرين: مستعدون للحرب حال فرضت علينا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عاد القائد الميداني بمليشيا “بركان الغضب” ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺤﺎﻭﻱ، إلى الأضواء، خلال احتشاد المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين بأرتال عسكرية في منطقة بوقرين التي تعد خط تماس يحذر التواجد العسكري فيه، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

 وزعم القيادي المليشياوي بمصراتة، في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة 24″، أنه شارك في الإفطار الجماعي في بوقرين، وتابع محذرا “كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة واستقرارها” على حد قوله.

وادعى الجحاوي أنهم “ليسوا دعاة حرب، وأنهم مستعدون في حال فُرضت عليهم”.

يشار إلى أن ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﻭﻱ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ بالمخ، أصيب  عام 2019 في معارك أمام الجيش الوطني الليبي في ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، وتلقى علاجه في إيطاليا، قبل أن يعود في يوليو عام 2020.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياحمار انتهى دوركم القذر ولن تكون هناك حرب اصلا بل صفقات مع اردوغان سيقدمكم قربان لمن يحقق مصالحه كما يفعل الان مع اخوان مصر فى تركيا باعهم وترك مرشدكم العام فى السجن مع اخوانه الكبار الا ان يموتوا فى السجون ياميبون وباشارة من المشير ياحقير يعبيكم اردوغان فى شكاير ويسلمكم قربان كما حدث من قبل فى حلب ايضا استعدوا لمصيركم الاسود

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    • يا “الاخوان من شر ماخلق ما خلق خوارج.. لاب لاب لاب” فمك زي الخراره ” اثق الله في هذا الشهر الغضيل وياسرك من الفثنه” هذا اذا كنت ليبي اصلا “ذباب اللكتروني” … الاخوان قله قليله في ليبيا…وليبيا اكبر منهم ومن اللي زيك.. خلوها في حالها بس

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  • ليس باكثر من صعلوك، كفاكم مانهبتم وهذه المرة لن تسلم الجرة ابقى فقط في نفس المكان

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