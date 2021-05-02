الجحاوي من بوقرين: مستعدون للحرب حال فرضت علينا

عاد القائد الميداني بمليشيا “بركان الغضب” ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺤﺎﻭﻱ، إلى الأضواء، خلال احتشاد المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين بأرتال عسكرية في منطقة بوقرين التي تعد خط تماس يحذر التواجد العسكري فيه، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم القيادي المليشياوي بمصراتة، في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة 24″، أنه شارك في الإفطار الجماعي في بوقرين، وتابع محذرا “كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة واستقرارها” على حد قوله.

وادعى الجحاوي أنهم “ليسوا دعاة حرب، وأنهم مستعدون في حال فُرضت عليهم”.

يشار إلى أن ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﻭﻱ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﺤﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﻠﻘﺐ بالمخ، أصيب عام 2019 في معارك أمام الجيش الوطني الليبي في ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ، وتلقى علاجه في إيطاليا، قبل أن يعود في يوليو عام 2020.