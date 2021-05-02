جمعية رؤية: هذا موعد عيد الفطر فلكيا

أكدت جمعية رؤية لهوات الفلك ،أن المعلومات الفلكية تشير إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون 13 من الشهر الجاري، في كل الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي.

وأوضحت الجمعية في بيان لها حول تحري هلال شهر شوال لعام 1442 هـ ، أن المعلومات الفلكية تشير أيضا إلى أن عملية الاقتران المركزي بين الشمس والقمر بالنسبة للأرض، ستحدث في 11 من الشهر الجاري عند الساعة 21:00 بتوقيت ليبيا.

وأضافت بيان الجمعية، أنه بعد غروب شمس 11 من الشهر الجاري ، لن يرى الهلال في ليبيا أو أي من الدول العربية والإسلامية، سواء كان ذلك بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات، وأحدث وسائل الرصد العلمية والحديثة، بسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

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