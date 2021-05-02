الكوني يعلق على لقائه مع حفتر وكوبيش

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن لقائه مع القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، يأتي في إطار «مساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة».

والسبت، قال مكتب إعلام القيادة العامة إن المشير حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة العامة، يان كوبيش، بحضور موسى الكوني، دون أن يكشف مزيد التفاصيل عن طبيعة اللقاء أو الملفات التي طرحت خلاله.

وكتب الكوني عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «استكمالا لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس. وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم».

– بعد حوادث تشاد.. مجلس الأمن يناقش خطر المرتزقة في ليبيا على دول المنطقة

– حفتر يستقبل كوبيش والكوني

وتابع: «إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين».

وتوفي الرئيس إدريس ديبي إيتنو في 20 أبريل، متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد متمردين، قالت الحكومة التشادية إنهم تسللوا إلى مناطق شمال البلاد انطلاقا من الأراضي الليبية.

وتفاعلا مع الأحداث في تشاد، كلف المجلس الرئاسي بعد يوم من إعلان وفاة إدريس إيتنو، جميع الوحدات العسكرية في الجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية، و«التعامل مع أي أهداف معادية».

والخميس، عقد مجلس الأمن الدولي، أول اجتماع مخصص لخطر انتشار مرتزقة موجودين في ليبيا، في دول المنطقة، الذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة. وأكد مصدران دبلوماسيان لوكالة «فرانس برس»، أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن «ربطت بشكل مباشر» بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد.

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