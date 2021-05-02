ابوجناح يناقش آليات نقل الوقود وتأمين إمداداته  لمدن ومناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خبر

اجتمع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح مع الفريق أول ركن رئيس الأركان العامة محمد الحداد، و مدير عام الدعم المركزي في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد محمد فتح الله، ومدير اللجنة الإدارية لشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة.

وناقش الاجتماع اليوم السبت الإتفاق تنظيم آلية نقل الوقود من مستودعات مدينة مصراتة إلى محطات الجنوب ومستودع سبها وكافة مناطق الجنوب.

تطرق الاجتماع إلى تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين الشحنات ومراقبة محطات الوقود وضبط آلية التوزيع في مستودع سبها.

وأقر اللقاء التأكيد على فرض عقوبات مشددة ضد المحطات التي لا تلتزم ببيع الوقود للمواطنين بشكل مباشر.

من جهتها أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن إمدادات الوقود باتجاه الجنوب ستنتظم من الأسبوع القادم.