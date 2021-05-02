ابوجناح يناقش آليات نقل الوقود وتأمين إمداداته  لمدن ومناطق الجنوب

أخبار ليبيا 24 – خبر
اجتمع نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح مع الفريق أول ركن رئيس الأركان العامة محمد الحداد، و مدير عام الدعم المركزي في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عميد محمد فتح الله، ومدير اللجنة الإدارية لشركة البريقة لتسويق النفط إبراهيم أبوبريدعة.
وناقش الاجتماع اليوم السبت الإتفاق تنظيم آلية نقل الوقود من مستودعات مدينة مصراتة إلى محطات الجنوب ومستودع سبها وكافة مناطق الجنوب.
تطرق الاجتماع إلى تفاصيل الخطة الأمنية لتأمين الشحنات ومراقبة محطات الوقود وضبط آلية التوزيع في مستودع سبها.
وأقر اللقاء التأكيد على فرض عقوبات مشددة ضد المحطات التي لا تلتزم ببيع الوقود للمواطنين بشكل مباشر.
من جهتها أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن إمدادات الوقود باتجاه الجنوب ستنتظم من الأسبوع القادم.
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