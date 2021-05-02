«بوالخطابية»: مياه طبرق غير صالحة وأدعو المنفي لإنقاذ المدينة من التلوث

حذر عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مواطني البلدية من استعمال واستهلاك مياه التحلية بالمدينة، مؤكدا أنه تفقد بنفسه موقع حادث التلوث، حيث أصابت بقعة المازوت الذي تسرب من خزانات محطة الكهرباء البخارية كورنيش وشواطئ المدينة بشدة.

ودعا “بوالخطابية”، في تصوير مرئي المؤسسة الوطنية للنفط لحل مشكلة تلوث كورنيش المدينة بمادة المازوت، محذرا من كارثة بيئية وصحية قد تحل على المدينة في حال عدم إيجاد حل للمشكلة.

وأوضح أن التلوث موجود بكميات كبيرة في منطقة الكورنيش، وأنه أبلغ الجميع من الجهات الرسمية في الدولة زجهات الإعلام أن المياه الموجودة في المدينة أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأضاف عميد بلدية طبرق، أن هناك اتصالات مع جهات عليا في البلاد للعمل علة الأزمة سريعا، كما أنه تواصل مع جهاز حماية البيئة، مشددا على تحذيره للجميع من أن مياه طبرق أصبحت غير صالحة للاستخدام وفقا للتقارير الواردة إلى البلدية من الجهات الرقابية والصحية.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ووزير المياه إلى إنقاذ طبرق والعمل فورا من التلوث الذي أصابها من تسرب المازوت من خزانات محطة الكهرباء البخارية.