الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية ويناقش الحلول البديلة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع وزير المالية «خالد عبدالله» ووزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء « عادل جمعة».
وشارك بالاجتماع عميد بلدية أبوسليم «عبدالرحمن الحامدي»، وعميد بلدية حي الأندلس «محمد الفطيسي».
وناقش رئيس الحكومة مع الحضور البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.
وأكد الدبيبة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.
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