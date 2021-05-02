الدبيبة يتابع حملة إزالة المباني العشوائية ويناقش الحلول البديلة

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.

وجاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع وزير المالية «خالد عبدالله» ووزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء « عادل جمعة».

وشارك بالاجتماع عميد بلدية أبوسليم «عبدالرحمن الحامدي»، وعميد بلدية حي الأندلس «محمد الفطيسي».

وناقش رئيس الحكومة مع الحضور البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.

وأكد الدبيبة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.