مجلس النواب: ندعو العمال لبذل مزيد من الجهد لنهضة البلاد

هنأ مجلس النواب رئاسةً وأعضاء الشعب الليبي عامةً وعمال ليبيا خاصةً بمناسبة عيد العمال الذي صادف أمس السبت الأول من مايو.

وقال المجلس في بيان له طالعته “الساعة 24″، “يتقدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لكافة عمال ليبيا، بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم الأول من مايو، والذي يحتفي خلاله العمال في كافة أنحاء العالم بعيدهم في مثل هذا اليوم من كل عام.

وتابع: “وفي الوقت الذي نهنئ فيه كافة عمال ليبيا ندعوهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لنهضة بلادنا ورفعتها في كافة مجالات البذل والعطاء”.