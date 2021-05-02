«العلاقي»: استعمال الكهرباء كسلاح في الصراع السياسي أمر في منتهى الخسة

أكد وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي محمد العلاقي، أن استعمال الكهرباء كسلاح في الصراع السياسي والمتاجرة بعذابات الناس وراحتهم يكون في منتهى الخسة.

وقال العلاقي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ويسأل في الحوادث ذو صواب: استعمال الكهرباء كسلاح في الصراع السياسي والمتاجرة بعذابات الناس وراحتهم يكون في منتهى الخسة والتجرد تماما من ثوب الفضيلة ويبتعد عن الانسانية بسنوات ضوئية”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد أكد في اجتماع مع نواب وأعيان تاجوراء، أن هناك من يسعى لعودة فتيل الحرب في ليبيا مرة أخرى.

أضاف رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الكهرباء انقطعت اليوم بفعل بفاعل، ومن يقطع الكهرباء ومن يسعى لعودة الحرب هم أعداء لليبيين.