الشكري عن “سرقة أسلاك الكهرباء”: زيادة سعر النحاس هو ما يهم “الديناصورات”

وصف محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، سارقي الأسلاك الكهربائية بالديناصورات.

وقال الشكري في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”، رصدته “الساعة 24″، إن سعر طن النحاس زاد ‎%‎20 عن نفس الفترة من العام الماضي، من 5811 دولارا للطن إلى 6790 دولارا للطن.

وأضاف: “هذا ما يهم الديناصورات، أما الوطن فلا تنقذه نواياكم الطيبة ومواقف المتفرجين”.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قالت في بيان لها، إنها ضاقت ذرعا نتيجة الاعتداءات المتكررة على الشبكة بسرقة الأسلاك، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل.

وأوضحت أن سارقي الأسلاك الكهربائية يعملون على تخريدها وتهريبها إلى خارج البلاد الأمر الذي سيوثر على أداء الشبكة الكهربائية بالمنطقة بالكامل.

ودعت الشركة كافة الجهات ذات الاختصاص لتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية من العبث الكبير التي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية.