4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الواحات

أكدت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا (فرع الواحات) تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت، في بيان اليوم الأحد، إلى أن التحاليل التي أجريت لثماني عينات خلال الأيام الماضية في مختبر الواحات أثبتت إيجابية أربع منها، وسلبية أربع أخرى.

وأوضحت أن الحالات المصابة خاضعة للحجر المنزلي وتتلقى العلاج والمتابعة بالعيادة الخارجية لقسم عزل الواحات بمستشفى جالو العام، مشددة على ضرورة الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والإسراع في التسجيل بمنظومة التطعيم.

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