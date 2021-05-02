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انتشار امني مفاجئ في طرابلس وتاجوراء… لهذا السبب (صـور)

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

شهدت العاصمة طرابلس مساء أمس السبت، انتشار أمني للدوريات الأمنية التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية داخل العاصمة طرابلس لحفظ الأمن والمجاهرة به.

وقالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس في بيان لها أن الإدارة سيرت دورياتها الأمنية المكثفة داخل وحول طرابلس وتاجوراء .. اضافة الى إقامة عدة نقاط تمركز وبوابات امنية في كامل العاصمة وحولها .

وذكر البيان انه جرى نشر الدوريات واقامة البوابات ونقاط الاستيقاف تم بإشراف ومتابعة مباشرة من رئيس الفرع وفقا للخطط الأمنية التي وضعتها مديرية امن طرابلس لبسط الأمن والأستقرار بكامل ربوع البلاد والقضاء على الجريمة وضبط الخارجين عن القانون والسهر على راحة المواطنين.

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قد تكون صورة لـ ‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏
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