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بوقعيقيص: أي تغيير الآن في رئاسة مفوضية الانتخابات هو قرار ضمني بتعطيلها

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أن أي تغيير الآن في رئاسة المفوضية الوطنية للأنتخابات هو قرار ضمني بتعطيلها.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” “من أجل  تنفيذ الأنتخابات في موعدها وفي حال تسمية رئيس جديد للمفوضية الوطنية للأنتخابات  ضمن إعادة تسمية المناصب السيادية اجعلوا تاريخ نفاذ قرار تكليف الرئيس الجديد للمفوضية بعد الأنتهاء التام من الأنتخابات وطعونها وإستلام السلطات المنتخبة مراكزها” مضيفة “لا تخدعوا الناس أي تغيير الآن في رئاسة المفوضية الوطنية للأنتخابات هو قرار ضمني بتعطيلها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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