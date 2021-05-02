حكومة الوحدة تناقش البدائل المقترحة لمعالجة آثار إزالة العشوائيات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا ضم وزراء المالية خالد عبدالله والحكم المحلي بدرالدين التومي والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وناقش الاجتماع، البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.
كما تناول الاجتماع الذي حضره عمداء بلديات أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وحي الاندلس محمد الفطيسي متابعة حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.
وأكد الدبيبة، على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.
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