حكومة الوحدة تناقش البدائل المقترحة لمعالجة آثار إزالة العشوائيات

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا ضم وزراء المالية خالد عبدالله والحكم المحلي بدرالدين التومي والدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

وناقش الاجتماع، البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.

كما تناول الاجتماع الذي حضره عمداء بلديات أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وحي الاندلس محمد الفطيسي متابعة حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس.

وأكد الدبيبة، على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.

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