القوات البحرية تعلن إنقاذ 172 مهاجر شمال مدينة الزاوية

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية إنقاذ 172 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية، على متن زورق مطاطي شمال الزاوية .

وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، إن الزورق “فزان” تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.

وأضاف الناطق باسم البحرية الليبية، أنه وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعا إلى مركز إيواء عين زارة.

وأشار الناطق، إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

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