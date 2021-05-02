القوات البحرية تعلن إنقاذ 172 مهاجر شمال مدينة الزاوية

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية إنقاذ 172 مهاجرا من الجنسيات الأفريقية، على متن زورق مطاطي شمال الزاوية .
وأوضح الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية، إن الزورق “فزان” تحرك إلى مكان الحادث بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال.
وأضاف الناطق باسم البحرية الليبية، أنه وفور إتمام عملية الإنقاذ، تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعا إلى مركز إيواء عين زارة.
وأشار الناطق، إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
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