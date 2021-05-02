يوسف الفارسي: لقاء حفتر وعقيلة صالح يحمل عدة رسائل 

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بحث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تفعيل مخرجات اجتماعات «5+5»، وتحديداً وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأكد الفارسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن اللقاء يأتي في وقت لا تزال تبذل فيه جهود فتح الطريق الساحلي الذي يربط الشرق الليبي بالغرب، وملابسات إلغاء زيارة كانت مقررة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى بنغازي.

ولفت أستاذ العلوم السياسية في ليبيا إلى أن لقاء حفتر وصالح يوجه عدة رسائل أبرزها اصطفاف الجيش الليبي ومجلس النواب للمضي قدماً نحو تحقيق الأمن والاستقرار بدفع عجلة الانتخابات من خلال إنجاز الاستحقاقات البرلمانية والرئاسية خلال 24 ديسمبر المقبل، والضغط على الحكومة للالتزام بتعهداتها من خلال تقديم الخدمات للمواطن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وتفكيك المليشيات المسلحة التي أصبحت ضرورة ملحة، لعرقلتها فتح الطريق الساحلي مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضح الفارسي أن مجلس النواب لم يعد يثق في الحكومة بدليل رفضه تمرير ميزانية كبيرة لها ويريد تقليصها لعدم وجود ثقة في هذه الحكومة والتي هي بالأساس مؤقتة، مؤكداً أن صرف مبالغ كبيرة لها فساد ممنهج في نظر مجلس النواب؛ لذا يريد تقليص الميزانية، وضرورة عدم توجيه جزء منها لتمويل الجماعات الإرهابية.