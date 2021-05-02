«الأرصاد» يعلن حالة الطقس على السواحل الليبية (الأحد 2 مايو 2021)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح جيدة على السواحل الليبية اليوم الأحد، فيما تصل أعلى سرعة للرياح 20 عقدة وذلك على ساحل زوارة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة جزئياً بالسحب.

– الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون غربية صباح اليوم على ساحل سرت تتراوح سـرعتــها ما بين 05 و15 عقدة، وتصل غدا الإثنين إلى 20 عقدة على ساحل زوارة .

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 مترا.

– البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب .

– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

– الرؤيـة جيدة .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء صافية إلى قليلة السحب .

– الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، وتكون جنوبية شرقية إلى شرقية على أقصى الساحل الشرقي سرعتها ما بين 05 و10 عقدات.

– ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.25 و1.00 مترا.

– البحر هادئ الى خفيف الموج.

– درجة حرارة سطح البحر بين 16 و18 درجة.

– الرؤيـة جيدة .

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