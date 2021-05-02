«الشح» يواصل هجومه على «الكوني» ويتهمه بالضحك على الليبيين

واصل أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، هجومه على موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، متهما إياه بـ«الضحك» على الليبيين.

وقال الشح في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في معرض انتقاده للقاء المشير حفتر بالمبعوث الأممي في حضور الكوني: “تفاهة تبرير الصورة يصل إلى حد التغطية على جرائم «المهزوم حفتر» بل والمشاركة فيها”، على حد قوله.

وأضاف “موسى الكوني يحاول الضحك على الليبيين وإيهامهم بأن «حفتر» مستعد للقبول بتوحيد المؤسسات وتنازل عن الحكم بقوة السلاح. مسار الأحداث واضح لكل ذي بصيرة. لا تستمروا في دفن رؤوسكم في التراب”، بحسب وصفه.

وأعتاد الشح، الهجوم على الكوني، حيث أبدى تعجبه الجمعة الماضية من تجول موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، في مدينة بنغازي بدون حراسة كأي مواطن عادي.

وقال: “بعد منع «المهزوم حفتر»- القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر- وطرده لحكومة الدبيبة الأسبوع الماضي، لم يعلق موسى الكوني على الحادثة باعتباره عضو للمجلس الرئاسي” على حد قوله.

وأضاف “يصل الكوني ليلة البارحة إلى بنغازي كمواطن عادي وبدون السيارات المصفحة التي يتجول بها في طرابلس، للأسف قيادة سياسية لا طعم لها ولا رائحة”، بحسب وصفه.