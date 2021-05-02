توزيع أكثر من ألف صندوق حافظ للقاحات كورونا على المدن

بدأ المركز الوطني لمكافحة الأمراض في توزيع 1029 صندوقًا باردًا وناقلات لقاحات استلمها من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) لاستمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز إنه سيتم توزيع هذه المعدات والمستلزمات إلى مراكز التطعيم في جميع أنحاء ليبيا، إذ ستستخدم الصناديق المبردة والقابلة للنقل في حفظ التطعيمات في درجة حرارة مضبوطة إلى أن تصل لنقطة التسليم، وحتى لا تفقد فعاليتها، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وتتطلب لقاحات فيروس كورونا تخزينًا شديد البرودة. وذلك في وقت قامت فيه «يونيسف» بتسليم 4 غرف تبريد (تصل إلى 20 درجة تحت الصفر ذات السعة 20 متر مكعب) لتوزيعها إلى كل من: مصراتة، بنغازي، طرابلس وسبها.

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