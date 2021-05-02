الدبيبة يشارك مهندسي شركة “أنكا التركية” إفطارهم الرمضاني في طرابلس

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، يوم أمس السبت، مهندسي شركة “أنكا” التركية، إفطار رمضان في مقر عملهم بمشروع محطة كهرباء “جنزور” غرب العاصمة طرابلس.

وأوضح الدبيبة بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية: “نتطلع أن يجهز المشروع في موعده المناسب والمحدد”.

وأشارت الوكالة، إلى أن زيارة رئيس الحكومة الليبية، تأتي عقب أزمة انقطاعات متكررة في الكهرباء شهدتها ليبيا خلال الأسبوع الماضي، إذا تجاوزت ساعات طرح الأحمال 12 ساعة في بعض المناطق.

من جهته، أفاد مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إبراهيم الفلاح، لوكالة “الأناضول”: “شركة أنكا بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية تسلمت مشروع محطة غرب طرابلس وبدأت في العمل الفعلي عليه”.

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