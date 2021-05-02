الدبيبة يناقش البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزيرا المالية والحكم المحلي خالد عبد الله وبدر الدين التومي اجتماعًا مع عميدي بلدية أبوسليم وحي الأندلس عبدالرحمن الحامدي ومحمد الفطيسي، لمتابعة حملة الإزالة للمباني العشوائية في بعض مناطق العاصمة طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

الدبيبة ناقش مع الحضور -بحسب بالمكتب الإعلامي لوزارة المالية- البدائل المقترحة لمعالجة آثار حملة الإزالة التي تقوم بها شركة الخدمات العامة للعشوائيات والزوائد وكافة الإنشاءات القائمة بالتجاوز على الطريق والفضاء العام.

وأكد الدبيبة على ضرورة احترام القوانين المتعلقة بالبناء، على أن تتم دراسة كيفية توفير بدائل تحفظ سُبل العيش الكريم للمواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم بسبب مخالفتها لقوانين البناء.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية